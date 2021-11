Video Impfbus macht in Papenburg halt

Der Landkreis Emsland ist in der Region künftig mit Impfbussen unterwegs. Wie wurde das Angebot am ersten Tag angenommen und wer kann es in Anspruch nehmen? Welche Menschen tun sich eher schwer, sich impfen zu lassen und wie kann es gelingen, die Impfquote doch noch zu erhöhen? Diese und ähnliche Fragen beantworten die Sozialdezernentin Dr. Sigrid Kraujuttis und der ärztliche Leiter der Impfteams Dr. Wolfgang Hagemann in diesem Filmbeitrag. Video und Schnitt: Jürgen Eden