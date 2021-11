Video Corona-Ausbruch in Heim: Vier weitere Bewohner gestorben

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

In dem brandenburgischem Seniorenheim in Schorfheide am Werbellinsee sind vier weitere Bewohner gestorben. Damit steigt die Zahl auf insgesamt 16 Tote. Die Impfquote der Heim-Mitarbeitenden liegt bei nur 50 Prozent.