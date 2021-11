Video Schnee in Bayern und Baden-Württemberg - Rutschgefahr

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Das ist für viele sicherlich überraschend, aber der erste Schnee in dieser späten Jahreszeit ist da. In der Nacht zu Donnerstag schneite es in Teilen von Bayern und Baden-Württemberg.