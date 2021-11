Video Klimaschutz: Umweltbundesamt für höhere Spritpreise

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Der Verkehrssektor ist der einzige Bereich, der seine Treibhausgas-Emissionen gegenüber 1990 nicht gemindert hat: Es muss nun massiv nachgesteuert werden, so das Umweltbundesamt. Seine Vorschläge mitten in den Koalitionsverhandlungen haben es in sich.