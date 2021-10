Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Im Belmer Ortsteil Vehrte wird am Sonntag ein Blindgänger entschärft. Rund 650 Anwohner mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten Häuser im Evakuierungsgebiet. Wann die Betroffenen zurück in ihre Wohnungen können, war am Sonntagvormittag noch unklar.

Video: Nils Elixmann