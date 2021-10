Was mit einer ausgefallenen Halloweenparty vor 14 Jahren begann, ist mittlerweile ein Event für Familien und Gruselfans aus der Region geworden. Mathias Lauinger und seine Familie dekorieren ihren Garten und Teile des Hauses für Halloween komplett um und haben so auch in diesem Jahr einen Gruselerlebnispfad geschaffen.

Bilder: NWM-TV

Musik: Fun House - Coyote Hearing und Here Come The Raindrops - Reed Mathis (Youtube Audio Library)