Am Dienstagabend trifft der VfL Osnabrück im DFB-Pokal auf den SC Freiburg. Der Bundesligist um Trainer Christian Streich ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Was für eine Partie Daniel Scherning und Timo Beermann an der Bremer Brücke erwarten, haben sie in der Pressekonferenz verraten.

_____

Video/Schnitt: André Partmann

Aufzeichnung Pressekonfrenz: VfL Osnabrück