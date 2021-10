Video SV Meppen: Das sagt Trainer Rico Schmitt zum 4:3 in Wiesbaden

Gut gelaunt hat Trainer Rico Schmitt den 4:3-Erfolg des SV Meppen beim SV Wehen Wiesbaden analysiert – und dabei auch erklärt, was nicht so gut gelaufen ist bei den Emsländern. Aber: „Wir haben jetzt drei Auswärtsspiele in Folge gewonnen gegen große Konkurrenten in der Liga.“ Nämlich die Punktspiele in Duisburg und Wiesbaden sowie das Niedersachsenpokalspiel im Derby beim VfL Osnabrück.