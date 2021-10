Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Glück im Unglück hatten ein 72-Jähriger und eine 21-Jährige, die am Samstag an einem Unfall mit zwei Personenwagen auf der Bruchmühlener Straße in Bruchmühlen beteiligt waren.

_______

Bilder: NWM-TV