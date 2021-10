In Schöninghsdorf bei Twist kam es am Samstagabend gegen 21.34 Uhr zu einem schweren Unfall. Nach einer ersten Meldung der Polizei Lingen befuhr ein Pkw die B402 aus den Niederlanden in Richtung Meppen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug von der B402 ab und fuhr in einen Baustellenbereich und verunfallte dort. Das Auto geriet in Brand. In einer ersten Meldung der Polizei Lingen hieß es, dass zwei Insassen bei dem Unfall verletzt wurden. Die Freiwillige Feuerwehr Schöninghsdorf spricht hingegen von vier verletzten Personen.

Bilder: NWM-TV