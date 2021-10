Die "Ampel"-Sondierungen sind im vollem Gange. Bei einem Thema sind sich FDP und Grüne bereits einig: die Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Die SPD ist allerdings vorsichtig und befürwortet eine „regulierte Abgabe“ an Erwachsene zunächst in Modellprojekten. Wir waren mit der Kamera unterwegs und haben Menschen in der Osnabrücker Innenstadt gefragt, was sie von einer möglichen Cannabis-Legalisierung halten.

_________________

Redaktion: Jonas Scheffer

Kamera & Schnitt: Nina Fehrensen