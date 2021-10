Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Im Sommer schloss sich Stürmer "Chance" Simakala dem VfL Osnabrück an. Nach einer fulminanten Pflichtspielpremiere in Saarbrücken mit einem Tor und einer Vorlage lief es für den Angreifer zuletzt weniger rund. Was ihn derzeit noch einschränkt, hat er NOZ-Videoredakteur André Partmann im Kurzinterview erzählt.

Interview/Video: André Partmann