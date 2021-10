Video Mit Herbststurm "Ignatz" droht der Küste in Norddeutschland der erste kräftigere Herbststurm

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Die niedersächsische Küste bereitet sich auf den ersten Herbststurm des Jahres namens "Ignatz" vor. Wie der Sturmflutwarndienst des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWNK) in Norden mitteilte, besteht für das Mittagshochwasser am Donnerstag sowie für das Hochwasser in der Nacht zum Freitag die Gefahr einer leichten Sturmflut. Bei Sturmböen aus West und Nordwest kann die Flut dann etwa einen Meter höher auflaufen als das mittlere Tidehochwasser. Strände und Vorländer können überflutet werden.