Video Experte: Bedeutung von Impfung nach Ausbruch im Altenheim

In einem Senioren- und Pflegeheim in Norderstedt in Schleswig-Holstein hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Ohne Impfung wären vermutlich ein Drittel bis die Hälfte der infizierten Heimbewohner gestorben.