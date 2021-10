Video Wieder mehr Asylanträge in Deutschland

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist in diesem Jahr wieder angestiegen. Wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in seiner Statistik ausweist, nahm die Behörde bis Ende September 100 278 Erstanträge entgegen.