Am Freitagabend haben die Drittliga-Fußballer des VfL Osnabrück mit 2:1 bei Viktoria Berlin gewonnen. Am Tag nach dem Auswärtssieg blickt Cheftrainer Daniel Scherning im "Nachgefragt" mit NOZ-Sportredakteur Stefan Alberti noch einmal auf die Partie und erklärt unter anderem, weshalb er in der Startelf einige Änderungen vornahm, was er seiner Mannschaft trotz des Sieges ankreidet und sich die Mannschaft nun auf die kommenden Aufgaben vorbereitet.

_____

Interview: Stefan Alberti

Video/Edit.: André Partmann