Mit selbstgebastelten Steckenpferden und bunten Hüten sind am 14. Oktober die Viertklässler der Grund- und Förderschulen Osnabrücks durch die Stadt gezogen. Mit dem traditionellen Steckenpferdreiten erinnert die Stadt Osnabrück an die Verkündung des Westfälischen Friedens am 25. Oktober 1648. Welche süße Überraschung sich die Schüler auf der Rathaustreppe abholen konnten, erfahren sie im Video.

Video: Nina Fehrensen