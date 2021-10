Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Im Zuge der Orientierungswoche wurden die neuen Erstsemester der Uni Osnabrück offiziell begrüßt. Im Video-Interview beantworten einige Erstis unter anderem, welcher Studenten-Typ sie sind und wie sie sich ein Studium in Corona-Zeiten vorstellen.

_____________________

Redaktion: Jonas Scheffer

Video: Nina Fehrensen

Musik: YouTube Audio Library / Dude - Patrick Patrikios / Like That - Anno Domini Beats