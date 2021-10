Video Pflege: Spahn spricht von großer Aufgabe für die 20er Jahre

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht die größte Herausforderung in der Pflege in der Besetzung offener Stellen.Das sei die große Aufgabe für die 20er Jahre, so Spahn.