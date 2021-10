Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Felix Higl kam vor der Saison von Regionalligist SV Ulm. Beim VfL Osnabrück kam er in der laufenden Saison bei jedem Spiel zum Einsatz. Fünf Mal stand er 24-Jährige in der Startelf, sechs Mal wurde er eingewechselt. Im Interview spricht der gebürtige Kölner über seine bisherigen Einsatzzeiten, den Unterschied zwischen 3. und 4. Liga und was für den VfL für diese Saison noch möglich ist.

_____________________________________

Redaktion: Benjamin Beutler

Kamera/Schnitt: Tobias Saalschmidt