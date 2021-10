Georgsmarienhütte. Kurioses Bild in Georgsmarienhütte: Ein Auto war am Dienstagnachmittag auf einer schmalen Treppe in der Oeseder Straße zum Stehen gekommen. Der Fahrer hatte in doppelter Hinsicht Glück.

Bilder: NWM-TV

Schnitt: Benjamin Beutler