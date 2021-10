Video Doppelter Werner: Fünfter Flick-Sieg bringt WM-Ticket

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Mit dem fünften Sieg in Serie unter Hansi Flick löst das deutsche Nationalteam vorzeitig das Ticket für die WM in Katar. Beim 4:0 in Nordmazedonien gelingt die Revanche für die blamable Niederlage im Hinspiel. Ein zunächst unglücklicher Stürmer darf jubeln.