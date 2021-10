Video Maritime Meile weckt Interesse für alternative Fahrzeugantriebe

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Menschen in Scharen auf einem Sonnabend Nachmittag an den Papenburger Hauptkanal zu locken, kann das funktionieren? Wie bringt man Tradition und Moderne zusammen, wenn es um Mobilität geht? Hat das E-Auto eine Zukunft? Diese und viele Fragen beantworten Roland Averdung von der Papenburg Marketing, Verena Falkenstein vom Papenburger Autoring und Dr. Tim Husmann von der H2-Region in diesem Filmbeitrag. Video und Schnitt: Jürgen Eden