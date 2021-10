Video RKI: Corona-Fälle in Schulen und Kitas hoch

Nach Beobachtungen des Robert-Koch-Instituts hat es seit August wieder vermehrt Corona-Ausbrüche an Kitas und vor allem an Schulen gegeben. Wie aus dem Wochenbericht des RKI vom Abend hervorgeht, wurden für die vergangenen vier Wochen 200 Ausbrüche in Kitas und 481 in Schulen übermittelt.