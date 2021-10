Video Söder: «De-facto-Absage an Jamaika»

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

CSU-Chef Markus Söder hat die Entscheidung von Grünen und FDP zu Dreiergesprächen mit der SPD als «De-facto-Absage an Jamaika» gewertet, also an ein Bündnis aus Union, Grünen und FDP. Söder sprach von einer «klaren Vorentscheidung».