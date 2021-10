Video Das sagt SV-Meppen-Trainer Rico Schmitt zum Sieg in Duisburg

Meppens Trainer Rico Schmitt bezeichnete den 1:0-Sieg seiner Mannschaft beim MSV Duisburg als hochverdient. Sie habe sich endlich belohnt für eine starke Leistung in fremder Umgebung. „Was sie aufs Feld gebracht hat an Emotionalität, an Leidenschaft, aber auch an Disziplin und taktischen Gespür, das ist schon stark gewesen.“