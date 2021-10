Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Dass die Laune bei VfL-Trainer Daniel Scherning am Tag nach dem 0:1 gegen den FSV Zwickau nicht besonders gut ist, versteht sich von selbst. Im Gespräch mit NOZ-Redakteur Stefan Alberti legt der Coach den Finger in die lila-weißen Wunden – und blickt natürlich auch schon auf das NFV-Pokal-Viertelfinale am Mittwoch gegen den SV Meppen voraus.

_____________________________

Interview: Stefan Alberti

Video: Tobias Saalschmidt