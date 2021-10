Am Samstagvormittag kam es zu einem Brand in einer Stallanlage für Geflügel mit 200.000 Tieren in Gehrde. Die Feuerwehr konnte die Flammen in einem Großeinsatz löschen können. Laut Landkreis Osnabrück könnten dabei 3.000 Legehennen getötet worden sein. Wie viele Tiere noch notgeschlachtet werden müssen, ist unklar.

Material: NWM-V