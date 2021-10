Die neue Feldbahnstrecke auf dem Osnabrücker Piesberg ist seit Anfang August in Betrieb. Wegen der gestiegenen Corona-Inzidenz fielen die Feldbahnfahrten im September aus. Nun wurde die neue 1,3 km lange Strecke wieder freigegeben und Besucher können ab Sonntag auf die Feldbahn aufspringen. Wohin die Reise dann geht und was die Passagiere auf dem neuen Streckenabschnitt erleben können, erfahren Sie im Video.

Video: Laura Nowak / Nina Fehrensen

Musik: YouTube Audio Library / Ratatouille's Kitchen - Carmen María and Edu Espinal / Barnyard Surprise - The Whole Other