In Hamm ist am Donnerstag ein Kühlturm des Steinkohlekraftwerks Westfalen gesprengt worden. Das 122 Meter hohe Bauwerk fiel innerhalb weniger Sekunden in sich zusammen.