Video Historisches Rathaus im Rohbauzustand

Der wenig schmeichelhafte Anbau an das historische Papenburger Rathaus aus den 1970er-Jahren ist längst Geschichte. Doch die Bauarbeiter sind weiterhin in dem Verwaltungsgebäude am Hauptkanal tätig. Was dort gemacht wird, erläutert Stefan Jansen von der Stadt Papenburg in einem Gespräch. Video und Schnitt: Jürgen Eden