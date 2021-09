Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Nach der Bundestagswahl und der Oberbürgermeisterinnen-Stichwahl zieht NOZ-Lokalchef Wilfried Hinrichs Bilanz. Er zeigt auf, was die Wahlergebnisse über die politischen Verhältnisse in Osnabrück aussagen. Außerdem gibt er einen Ausblick darauf, wie es im Stadtrat weitergehen und welche Veränderungen in Osnabrück bald anstehen könnten.

Video: Laura Nowak / Nina Fehrensen