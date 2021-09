Video Berlin-Wahl: SPD in Hochrechnungen vor den Grünen

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Enges Rennen zwischen SPD und Grünen in Berlin: In der Hauptstadt haben die Bürger am Sonntag nicht nur den Bundestag gewählt, sondern auch den neuen Landtag. Laut Hochrechnungen liegt die SPD vorn.