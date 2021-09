Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Am 24. September ruft die „Fridays for Future“-Bewegung zu weltweiten Klimastreiks auf. In Deutschland haben die Aktivisten über 470 Streiks angekündigt.

______

Video: Carina Hindersmann