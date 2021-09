In Pferdekrematorien werden Tiere nicht nur verbrannt, sondern Besitzer von Pferden und Ponys haben die Möglichkeit, sich würdevoll zu verabschieden. Im Artland, im nördlichen Osnabrücker Land, hat die Rosengarten-Tierbestattung ein solches Krematorium in Betrieb genommen. Mehr dazu erfahren Sie im Video.

____________________________

Musik: YouTube Audio Library // The Blue Pearl - Jesse Gallagher / Ammil - The Tides

Kamera: Tobias Saalschmidt / Nina Fehrensen

Schnitt: Nina Fehrensen