Omar Haktab Traoré spielte bereits in der Jugend für den VfL Osnabrück. Vor der Saison wechselte er vom KFC Uerdingen zurück zu seinem Heimatverein an die Bremer Brücke. Nach einem Platzverweis im ersten Pflichtspiel gegen Saarbrücken konnte sich der Verteidiger in den vergangenen Begegnungen in den Fokus spielen. Wir haben Traoré vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern zum Interview getroffen und mit ihm über seinen Teamkollegen und Bruder Hakim gesprochen, den Saisonstart und einen stolzen Vater, der als glühender VfL-Fan seine Söhne im lila-weißen Dress spielen sehen darf.

Redaktion/Video: André Partmnan