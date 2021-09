Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Osnabrück. Für viele ist der Osnabrücker Hafen vor allem ein Industriestandort – zurecht: Anfang Oktober soll das neu errichtete Containerterminal in Betrieb gehen, durch das tausende LKW-Ladungen auf die Schiene verlagert werden können. Abseits von Gewerbe und Logistik entwickelt sich das Viertel aber auch in andere Richtungen: In der Rheinstraße wird gerade ein neues Quartier nach dem Vorbild des Lauten und Leisen Speichers renoviert, Veranstalter entdecken den Industriecharme für sich. Ein Ortsbesuch.

___________________________________

Redaktion: Jana Probst

Kamera: Jana Probst, Andre Partmann, Nina Fehrensen

Schnitt: Tobias Saalschmidt