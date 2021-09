Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Tecklenburg. Ein 20-Jähriger ist am Dienstagabend bei einer Auseinandersetzung in Tecklenburg (Kreis Steinfurt) durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Das Schulgelände bleibt am Mittwoch für die Spurensuche gesperrt. Die Angreifer seien geflüchtet.

Bilder: NWM-TV

Schnitt: Benjamin Beutler