Video Einweihung Dorfgemeinschaftshaus Renkenberge

Was macht das neue Dorfgemeinschaftshaus in Renkenberge so besonders? Wie wird der neue Dorfladen angenommen? Warum ist der Außenbereich bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt? Diese und viele andere Fragen standen im Mittelpunkt der Einweihung. Viele Stellen hatten mitgewirkt, dass es zu einer sehr hohen Förderquote kam. Mehr dazu in diesem Filmbeitrag. Video und Schnitt: Jürgen Eden