Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

In der großen Halle des Autohauses Walkenhorst in Osnabrück-Sutthausen präsentieren sich am Wochenende rund 120 Arbeitgeber aus der Region, um mit potenziellen Bewerbern schnell und unkompliziert ins Gespräch zu kommen. Zum Teil suchen die Arbeitgeber eine gezielte Klientel.

Den Besuch von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann nutzten die Unternehmer aus der Region für den Austausch, auch über problematische Faktoren im Alltag.

_______________________________________

Video: Benjamin Beutler