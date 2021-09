Für SV Meppen-Spieler David Blacha steht am Wochenende ein besonderes Fußballerlebnis an. Von 2018 bis 2021 schnürte Blacha seine Fußallschuhe für den VfL Osnabrück. Gerne wäre er geblieben, doch in Osnabrück plante man nicht weiter mit dem 30-Jährigen. Im Interview mit Sportredakteur Henning Harlacher spricht David Blacha über den VfL, das Derby und warum der SV Meppen am Samstag gegen den VfL gewinnen wird.

Video: Henning Harlacher