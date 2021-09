Video Frau stirbt bei Unfall mit Linienbus - fünf Schwerverletzte

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Bei einem schweren Unfall eines Autos mit einem Linienbus am Dienstag in Schneverdingen ist eine Frau ums Leben gekommen. Dazu gab es fünf Schwerverletzte, darunter zwei Kinder, so ein Feuerwehrsprecher.