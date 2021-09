Die Met Gala in New York ist das wichtigste Mode-Event des Jahres, man nennt sie auch die Oscars der Modewelt. Dementsprechend auffallend und ausgefallen zeigten sich die Stars beim Start am Montag in New York. Das Motto der Met Gala 2021: "In America: A Lexikon of Fashion". Besonders aufsehenerregende Outfits haben wir im Video zusammengefasst.

