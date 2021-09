Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Am Tag nach der Wahl gibt NOZ-Lokalchef Wilfried Hinrichs eine erste Einschätzung zum Wahlergebnis für den Stadtrat und die Oberbürgermeisterwahl in Osnabrück. Bilden die Grünen und die SPD eine Mehrheit? Welche Maßnahmen werden die Grünen als erstes angehen? Und wer macht am Ende das Rennen um den Posten als Oberbürgermeisterin, Annette Niermann oder Katharina Pötter?

_______________________________________________

Video: Benjamin Beutler, Tobias Saalschmidt