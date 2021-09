Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Man mag darüber streiten, ob das Duell zwischen Braunschweig und Osnabrück ein klassisches Derby ist. Eindeutig ist, dass das Spiel am Sonntag alle Zutaten eines Derbys hatte: Tempo und Kampf, Stimmung und Atmosphäre, Spannung und eine Dramaturgie, die von den Sitzen riss. Und ein gerechtes Ergebnis: 2:2.

NOZ-Sportchef Harald Pistorius hat VfL-Cheftrainer Scherning am Tag nach dem Unentschieden an der Illoshöhe getroffen.

_____________________________

Redaktion: Harald Pistorius

Video: Tobias Saalschmidt