Am Sonntag wurde neben einem neuen Oberbürgermeister auch ein neuer Stadtrat für die Stadt Osnabrück gewählt. Die Grünen ziehen als Sieger des Abends in den Stadtrat ein. Die Partei konnte die meisten Wähler mobilisieren. Mit 29 % ziehen die Grünen als stärkste Kraft in den Stadtrat ein (Stand: 00:05 Uhr). Wie bewerten die anderen Parteien das Ergebnis? Im Video beurteilen Jan-Philip Cröplin (Die Linke), Dr. Thomas Thiele (FDP), Kalla Wefel (Die Partei) und Wulf-Siegmar Mierke (UWG) das Wahlergebnis und äußern ihre Hoffnungen und Bedenken bei der neuen Zusammensetzung des Stadtrates.

Redaktion: Laura Nowak

Kamera: Nina Fehrensen

Schnitt: Benjamin Beutler