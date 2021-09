Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Am Sonntag dem 12. September fand in Osnabrück unter anderem die Wahl zum/zur neuen Oberbürgermeister/in statt. Die Entscheidung wurde vertagt. Am 26. September kommt es zur Stichwahl zwischen Katharina Pötter von der CDU und Annette Niermann von den Grünen. Im Video haben wir die ersten Reaktionen der beiden Gewinnerinnen und von Frank Henning, der sichtlich enttäuscht über das Ergebnis ist.

________________________________________

Redaktion: Carina Hindersmann

Kamera: Tobias Saalschmidt

Postproduktion: Benjamin Beutler