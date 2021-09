Im Spiel zeigt sich der Charakter, sagt man. Wir haben deshalb vier Osnabrücker Oberbürgermeister-Kandidaten gemeinsam in einen Escape Room geschickt. Und sie dadurch binnen 60 Minuten an ihre Grenzen gebracht.

_____

Idee/Konzept: Sebastian Stricker

Kamera: Nina Fehrensen

Autor/Schnitt: Carina Hindersmann

Musik: Patches – An excuse to do less, not more

Carmen María and Edu Espinal – Journey to the past

Esther Abrami – No. 10 A new beginning

Mit freundlicher Unterstützung von Room Fox Osnabrück