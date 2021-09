3:0 hat der VfL Osnabrück am Montagabend Viktoria Köln in der 3. Fußball-Liga besiegt. Das Spiel hat viele Geschichten erzählt, zum Beispiel das Ausfall des Flutlichts in der Halbzeit, den Stimmungsboykott der VfL-Fans in der ersten Halbzeit oder die Tore von Marc Heider. Zu diesen und anderen Geschehnissen am Montagabend äußert sich VfL-Trainer Daniel Scherning im Nachgefragt mit NOZ-Sportchef Harald Pistorius.

Video: Benjamin Beutler