Die letzte Hula Hoop-Woche unserer Videojournalistin Carina Hindersmann ist angebrochen. In den vergangenen 28 Tagen hat sie täglich den Reifen geschwungen und getestet, wie gut sich der Sport für Einsteiger eignet und welche Erfolge Sportler und Sportmuffel damit erzielen können. Jetzt will sie wissen, wie viel das tägliche Training wirklich gebracht hat. Dafür steht ein erneuter Fitnesstest bei Sporttrainer Patrick Jochmann in Osnabrück an.

____________

Kamera: André Partmann

Redaktion/Moderation/Kamera/Schnitt: Carina Hindersmann

Gifs: Giphy.com

Musik: Eveningland – Lost Time / Dyalla – The good old days / Ofshane – Caballero